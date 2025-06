Achtung, alternativen Anlagen

Doch ganz so einfach ist es nicht. Zu den Ansätzen, das Risiko optimaler einzusetzen, empfehlen die Verfasser der Studie die Reduktion von Anleihen und der Ausbau alternativer Anlagen – also alle Anlageklassen ausser Anleihen und Aktien - und die Reduktion des «Home Bias». Also die Neigung, in heimische Vermögenswerte zu investieren.