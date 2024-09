Zuversichtlicher Ausblick

Das Immobilienportfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es hatte per Ende Juni einen Wert von 1,605 Milliarden nach 1,518 Milliarden per Ende 2023.