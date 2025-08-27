Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen optimistisch. Es geht nun davon aus, bei den Mieteinnahmen die im März gestellte Prognose eines Wachstums von 21 Prozent «klar zu übertreffen», wie es im Communiqué heisst. Die Gesellschaft verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Erwerb einer weiteren Liegenschaft im Juli mit einem jährlichen Mietertrag von 3,8 Millionen. Im ersten Halbjahr seien bereits drei attraktive Liegenschaften für 58 Millionen erworben worden, heisst es weiter.