Die Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Dollar werden in der Strategic Defence Review (SDR), einem Zehnjahresplan für militärische Ausrüstung und Dienstleistungen, enthalten sein. Die SDR soll am Montag veröffentlicht werden. Zusätzlich sollen laut Verteidigungsministerium bis zu 7'000 in Grossbritannien hergestellte Langstreckenwaffen beschafft werden. Insgesamt werden die angekündigten Massnahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 1'800 neue Arbeitsplätze schaffen.