Allerdings hatte die Eon-Aktie auch einen schwierigen Jahreswechsel, nachdem Ende 2024 unter anderem ein enttäuschendes Gerichtsurteil Anleger vergrault hatte. Damals hatten Energienetzbetreiber wie Eon im Streit um regulierte Renditen auf getätigte Investitionen vor dem obersten deutschen Gericht eine Schlappe eingesteckt. Entsprechend relativieren sich die Kursgewinne etwas: Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten beträgt das Plus der Eon-Aktie knapp 30 Prozent, der deutsche Leitindex schafft mit 36 Prozent etwas mehr.