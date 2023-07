Frank Börsenberg, Geschäftsführer des Verbandes Silicon Saxony, in dem sich die Branche in der Halbleiter-Hochburg Sachsen organisiert hat, sagt, ein Bedarf für derartige Chips sei auch in Europa vorhanden, wenn man etwa an Autonomes Fahren oder den modernen Mobilfunkstandard 5G denke - "aber nicht in den Stückgrössen, dass damit eine ganze Fab gefüllt wird". Zugleich zeigt er sich zuversichtlich, dass das noch wird: Die neue Intel-Fabrik soll 2027 den Betrieb aufnehmen, bis dahin werde die Nachfrage europäischer Hersteller sicher steigen.