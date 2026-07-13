Firmen suchen Wachstum im Ausland

Wegen der anhaltend schwachen Inlandskonjunktur suchen Unternehmen neue Absatzwege im Ausland. Knapp 54 Prozent der befragten Mittelständler sind im Ausland aktiv und damit zehn Prozentpunkte mehr als noch im Frühjahr 2024. ​Die ​geringste Investitionsbereitschaft seit Beginn der Umfrage 1995 sei ⁠ein Warnsignal für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sagte DZ Bank-Firmenkundenvorstand Stefan ​Beismann. «Viele mittelständische Unternehmen haben derzeit ⁠mit schwacher Nachfrage, steigenden Kosten und hoher geopolitischer Unsicherheit gleichzeitig zu kämpfen.» In einer solchen ‌Lage konzentrierten sich Betriebe stärker auf Liquidität, Kostenkontrolle und darauf, ihre Lieferketten abzusichern. Investiert werde hierzulande derzeit vor allem in die Bestandssicherung.