Exemplarisch zeigt sich das an der Kursentwicklung von Intel und Nvidia. Die Intel-Valoren - der langsam wachsende US-Chiphersteller mit Value-Eigenschaften - verloren in den letzten fünf Jahren 59 Prozent an Wert. Auf der anderen Seite hat der KI-Chiphersteller Nvidia - die Wachstumsaktie par excellence - in der gleichen Zeit mehr als 1’100 Prozent zugelegt.