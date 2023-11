"Ich fühle mich gut, bin mir aber durchaus bewusst, dass ich in der Verlängerung spiele", erklärte der 93-jährige Chef der Investmentholding Berkshire Hathaway in einem Thanksgiving-Brief an die Aktionäre. Seit langem hat er versprochen, dass mehr als 99 Prozent seines Vermögens in die Philanthropie fliessen werden.