Die Gegenthese zu Berenberg kommt von der US-Bank JPMorgan. Sie stuft Swiss Life mit «Underweight» und einem Kursziel von 735 Franken ein. Dieses impliziert einen Rückfall um weitere 12 Prozent in den nächsten zwölf Monaten. Der Konsens aller von Bloomberg erfassten Experten mittet die Prognosen von Berenberg und JPMorgan ein. Die «Hold»-Ratings überwiegen, das Durchschnittskursziel liegt bei 844 Franken.