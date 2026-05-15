Die Valoren der Finanzgesellschaft Swiss Life steigen am Freitag um 1,67 Prozent auf 851 Franken. Sie stoppen damit die Verkaufswelle, die Ende April eingesetzt und die Aktie um mehr als 11 Prozent nach unten gespült hat.
Dass es nun am Freitagvormittag eine Gegenbewegung gibt, geht auf eine äusserst optimistische Prognose der Bank Berenberg zurück. Deren zuständiger Analyst, Michael Huttner, bestätigt die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel für Swiss Life auf 979 von 939 Franken. Das neue Preisziel entspricht einem Stand, den die Valoren der Finanzgesellschaft noch nie erreicht haben.
Die Aussicht auf ein neues Allzeithoch wird laut dem Berenberg-Experten von den nächste Woche vorgestellten Erstquartalszahlen genährt. Er sei überzeugt, dass die Zahlen solide Fortschritte in Richtung der Ziele für 2027 aufzeigen werden.
Huttner vermutet ein Prämienwachstum von insgesamt 3 Prozent auf 8,1 Milliarden Franken sowie ein Gebühren- und Provisionswachstum von 4 Prozent auf 685 Millionen Franken. Derweil werde die Solvenzquote aufgrund der Marktvolatilität von 213 Prozent im Januar auf 210 Prozent im März gesunken sein. Hier allerdings werde sich im Mai eine Erholung auf 215 Prozent einstellen, wie der Experte ergänzt.
Die Gegenthese zu Berenberg kommt von der US-Bank JPMorgan. Sie stuft Swiss Life mit «Underweight» und einem Kursziel von 735 Franken ein. Dieses impliziert einen Rückfall um weitere 12 Prozent in den nächsten zwölf Monaten. Der Konsens aller von Bloomberg erfassten Experten mittet die Prognosen von Berenberg und JPMorgan ein. Die «Hold»-Ratings überwiegen, das Durchschnittskursziel liegt bei 844 Franken.
(cash)