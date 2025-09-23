Ein anderer Deutscher macht unterdessen bei der Bank of America Karriere: Lukas Poensgen, seit März des vergangenen Jahres Chef des Beratungsgeschäfts bei Fusionen und Übernahmen (M&A) im deutschsprachigen Raum, steigt nun zum Co-Chef des M&A-Geschäfts in ganz Europa auf. Er teilt sich die Position mit Geoff Iles, der von London aus bisher für den M&A-Bereich in Grossbritannien zuständig ist. Poensgen arbeitet seit 2010 für die Bank of America.