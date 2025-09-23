Nach mehr als zehn Jahren verlässt Investmentbanker Armin von Falkenhayn die Bank of America. Der Deutschland-Chef werde Mitte Dezember auf eigenen Wunsch gehen, «um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen», teilte die Bank of America (BofA) am Montagabend mit.
Von Falkenhayn war lange auch für das Investmentbanking der US-Bank im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Sein Nachfolger als Deutschland-Chef steht noch nicht fest. Von Falkenhayn hatte vor seinem Wechsel zur Bank of America 25 Jahre lang für die Deutsche Bank gearbeitet, unter anderem als Assistent des späteren Vorstandschefs Josef Ackermann.
Ein anderer Deutscher macht unterdessen bei der Bank of America Karriere: Lukas Poensgen, seit März des vergangenen Jahres Chef des Beratungsgeschäfts bei Fusionen und Übernahmen (M&A) im deutschsprachigen Raum, steigt nun zum Co-Chef des M&A-Geschäfts in ganz Europa auf. Er teilt sich die Position mit Geoff Iles, der von London aus bisher für den M&A-Bereich in Grossbritannien zuständig ist. Poensgen arbeitet seit 2010 für die Bank of America.
(Reuters)