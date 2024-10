Das Ergebnis der Bank of America sank im dritten Quartal wegen Einbussen im Zinsgeschäft um über elf Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar oder 81 Cent pro Aktie, wie das Unternehmen aus North Carolina mitteilte. Banken haben im Zuge des intensiven Wettbewerbs um Einlagen höhere Zinsen gezahlt, um zu verhindern, dass die Kundschaft zu lukrativen Alternativen wie Geldmarktfonds abwandern. Der Nettozinsertrag (NII) der Bank of America (BofA) – also die Differenz zwischen dem, was die Bank mit Krediten verdient und dem, was sie für Einlagen auszahlt – fiel im dritten Quartal um drei Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Hier dürfte es im laufenden vierten Quartal wieder Wachstum geben, sagte Bank-Chef Brian Moynihan. Kurz nach Börsenstart lag die Aktie der zweitgrössten US-Bank knapp zwei Prozent im Plus.