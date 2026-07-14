Marktvolatilität spielt in die Karten

Auch Goldman Sachs hatte beim SpaceX-Börsengang seine Finger im Spiel. ​Das ​Momentum habe sich in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, betonte Vorstandschef David Solomon. ⁠Neben deutlichen Zugewinnen im Aktienhandel legte bei Goldman das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, ​Währungen und Rohstoffen um 32 Prozent ⁠auf 4,59 Milliarden Dollar zu. Auch Goldman spielte die Marktvolatilität in die Karten. Die Bank of America fuhr ebenfalls satte Gewinne ‌ein - sie verdiente im Quartal 9,1 (Vorjahr: 7,2) Milliarden. Ihre Anteilsscheine und die von Goldman legten vorbörslich zu. JPMorgan-Aktien gaben indes nach anfänglichen Gewinnen nach - das Institut erwartet höhere Kosten für das Gesamtjahr.