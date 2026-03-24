Der Investmentfonds Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) ist beim Schweizer Laborausrüster Tecan eingestiegen. SEO hat eine Position von 3,397 Prozent an der Gesellschaft aufgebaut, wie am Dienstag aus einer Offenlegungsmeldung der Schweizer Börse SIX hervorgeht.
«Spectrum Entrepreneurial Ownership ist vom enormen Potenzial von Tecan überzeugt und begrüsst das angekündigte Transformationsprogramm („Rewired“), mit dem wieder profitables Wachstum angestrebt wird», erklärte ein Sprecher. «Als einer der grössten Anteilseigner von Tecan sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen von einem langfristigen, aktiven Eigentümer profitieren wird.»
Tecan hat an der Börse in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Nach einem Kurs von 582 Franken im August sind die Titel inzwischen auf rund 115 Franken gesunken. Die seit August 2025 amtierende neue Konzernchefin Monica Manotas hat einen Konzernumbau eingeleitet. SEO ist ein vom Holcim-Grossaktionär Thomas Schmidheiny mitfinanziertes Schweizer Anlagevehikel, das grössere Positionen an börsennotierten Unternehmen eingeht, um Veränderungen umzusetzen.
(Reuters)