Tecan hat ​an der Börse in ​den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Nach ‌einem Kurs von 582 Franken im August sind die Titel inzwischen auf rund 115 ​Franken ​gesunken. Die ⁠seit August 2025 amtierende neue Konzernchefin ​Monica Manotas ⁠hat einen Konzernumbau eingeleitet. SEO ist ein ‌vom Holcim-Grossaktionär Thomas Schmidheiny mitfinanziertes Schweizer Anlagevehikel, das grössere Positionen an börsennotierten Unternehmen eingeht, ‌um Veränderungen umzusetzen.