Gegen den Pharmakonzern Novartis ist laut «Le Temps» in New York eine Klage wegen Diebstahls einer Anlagestrategie eingereicht worden. Die US-Gesellschaft Richmond Global behaupte, Novartis habe sich mit einem Ex-Mitarbeiter der Firma abgesprochen, damit dieser einen Konkurrenzfonds mit derselben Strategie gründe. In diesen habe Novartis 100 Millionen Dollar investieren wollen. Die Kläger forderten Schadenersatz in Höhe von 291 Millionen Dollar.