Der Schweizer Anlagefonds "Saraselect" ist im Monat Juni nicht unaktiv geblieben. Fondsmanager Marc Possa hat bei den Aktien von Also, Ems-Chemie und Ams Osram dazugekauft.

Laut Bloomberg hat Possa 30'000 Aktien des Computerhändlers Also erworben. Das Vertrauen des Fondsmanagers in Also ist also weiter gestiegen, denn die Aktie ist bereits zweitgröste Position im Fonds. Die Aktie von Also ist im Juni auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen.

Zusätzlich hat Possa im Juni 1500 Aktien des Spezialchemieunternehmens Ems-Chemie erworben. Wie die Aktie von Also steht Ems an der Börse in diesem Jahr ebenfalls unter Druck, die Aktie ist auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Possa hatte bereits im Mai bei Ems aufgestockt, wie er Anfang Juni zu cash.ch sagte.

Laut Bloomberg hat der Fonds "SaraSelect" im Juni überdies einen Zuwachs von 250'000 Aktien des kriselnden Halbleiterherstellers Ams Osram erhalten. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten fast 60 Prozent ihres Wertes verloren. Der Rekordstand von 81,61 Franken wurde im März 2018 erreicht, bevor Ams die Übernahme von Osram aufgleiste und die Verschuldung des Konzerns in die Höhe trieb. Kürzlich fiel die AMS-Aktie auf 7,29 Franken.

Die grössten Positionen beim Saraselect sind Sika, Also, Bachem Lem, Belimo und Bell. In den letzten zwölf Monaten beträgt das Minus des Fonds 21 Prozent. Vergangenes Jahr gewann Saraselect 28 Prozent und schlug den Small- und Midcap-Benchmark der Schweizer Börse, der um 20 Prozent nach oben ging.

Annualisiert hat Saraselect über die vergangenen fünf Jahre 5,2 Prozent Rendite erzielt.

