VelocityEHS ist ein Software-As-A-Service-Anbieter mit Sitz in Chicago. Das 1996 gegründete Unternehmen bietet eine Software an, welche Firmen im Umgang mit Gesetzen und Vorschriften in den Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterstützt. VelocityEHS zählt über 18'000 Kunden, hauptsächlich aus der Fertigungsindustrie, der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie dem Pharma- und Chemiesektor.

Partners Group macht in ihrer Mitteilung vom Dienstag weder Angaben zu Umsatz und Profitabilität des Unternehmens noch zur Höhe der Beteiligung. Bisheriger Besitzer des Unternehmens ist der Private-Equity-Investor CVC Growth. Zusammen mit diesem will Partners Group das Wachstum von VelocityEHS sowie dessen Marktposition festigen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

(AWP)