Hommels, Gründer und Chairman von Lakestar mit Sitz in Zürich und früher Risikokapitalgeber bei Spoitfy, Skype oder Facebook, knüpfte an diesem Punkt an machte die Industriepolitik und die Verteidigungsausgaben zum Hauptthema seiner Rede am Auftakt von Noah am Mittwoch im "The Circle" am Flughafen Zürich. Industriepolitik gehe ganz klar nicht ohne staatliche Unterstützung, sagte Hommels. Er nannte dazu als Beispiel die staatlichen Unterstützungsprogramme, welche schlussendlich das iPhone ermöglicht haben.Ohne staatliche Föderung bei Kerntechnologien wie Multi-Touch-Bildschirme, dem Internet oder Mikrofestplatten wäre das iPhone nicht möglich gewesen.