New Relic wurde 2008 gegründet und 2014 an die Börse gebracht. Das Unternehmen bietet eine Cloud-basierte Software an, die es Besitzern von Internetseiten ermöglicht, die Entwicklung ihrer Dienstleistungen nachzuverfolgen. Die Aktien von New Relic legten im späten Handel an der Wall Street 10,8 Prozent zu. Bei New Relic, TPG und Francisco Partners war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.