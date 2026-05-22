CVC kontrolliert bereits seit 2018 eine Gesellschaft, die 46,8 Prozent der Recordati-Anteile hält. Ende ‌März hatte der Investor eine erste unverbindliche Offerte vorgelegt, die jedoch noch an Bedingungen wie die Suche nach Partnern geknüpft war. Neben GBL beteiligen sich nun ​auch die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), der kanadische Pensionsfonds CPPIB ​sowie Recordati-Verwaltungsratschef Andrea Recordati an dem Angebot. Der ​Rückzug von der Börse solle es dem Unternehmen erleichtern, neue Geschäftsmöglichkeiten und Zukäufe in ‌seinen verschiedenen Sparten auszuloten, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die Firma, die heute ihren Sitz in Mailand hat, war vor einem ​Jahrhundert von ​Giovanni Recordati in Correggio im Norden ⁠Italiens gegründet worden.