Der Preis pro Aktie von 185 Dollar liegt deutlich über dem Preis von 112 Dollar, der in einer früheren Bewertung vor weniger als drei Monaten festgelegt wurde, heisst es in der Mitteilung, die von mit der Angelegenheit vertrauten Personen separat bestätigt wurde. Allein SpaceX bietet den Angaben zufolge Stammaktien im Wert von bis zu 500 Millionen Dollar zum Kauf an. Das Unternehmen, das offiziell als Space Exploration Technologies bekannt ist, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.