Die UBS hat Ende Mai einige Änderungen in der Organisation beziehungsweise im Management angekündigt, die grösstenteils schon wirksam sind oder es in Bälde werden. So wurde etwa die Leitung der wichtigen globalen Vermögensverwaltung wieder aufgeteilt. Rob Karofsky wurde zum neuen Leiter Americas und Co-Präsident der Division "Global Wealth Management" (GWM) ernannt, dies an der Seite von Iqbal Khan, dem früheren alleinigen Leader der Division.