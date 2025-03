Der Bereich könnte in einer Transaktion mit umgerechnet etwa fünf Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, wie die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen meldete. Clayton Dubilier & Rice und KKR hätten sich ebenfalls mit dem Geschäft befasst. Nestle könnte bei einer möglichen Transaktion eine Beteiligung an dem Bereich behalten.