Der Luxusgüterkonzern LVMH - er verfügt über den höchsten Börsenwert in Europa - konnte dank des Endes der Covid-Restriktionen in China einen Umsatzsprung vorweisen. Damit dürften die operativen Gewinne der Unternehmen voraussichtlich um 7,3 Prozent im ersten Quartal zulegen - davor war nach Refinitiv-Daten noch ein Rückgang erwartet worden. Doch der STOXX 600 notiert trotz des Ergebnis-Feuerwerks noch immer rund sieben Prozent unter seinem Hoch aus dem Januar 2022 von vor dem Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine.