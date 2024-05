Firmenchef Richter kündigte zwar an, die Marketing-Ausgaben mittelfristig senken zu wollen. Allerdings investiere sein Unternehmen in die Modernisierung und Erweiterung sowohl des Angebots als auch der Produktionsstätten für das Kochboxen-Geschäft. Dadurch werde die operative Marge dort kurzfristig unter dem angepeilten Wert von zehn Prozent bleiben. «2024 wird hier eine wichtige Übergangsphase für uns darstellen, in der wir die Grundlagen für zukünftiges und nachhaltiges Wachstum legen wollen.»