Die politische Lage in dem Land bleibt angespannt. Einige der früheren Oppositionsgruppen haben ihre Waffen der neuen Regierung bislang nicht übergeben. Die Autonomiebestrebungen der Kurden im Nordosten sorgen immer wieder für Reibungspunkte. Ausserdem gab es in den vergangenen Monaten Zusammenstösse mit Assad-Anhängern, die wie der gestürzte Machthaber der Religionsgemeinschaft der Alawiten angehören. Auch andere Minderheiten befürchten, drangsaliert zu werden, obwohl Scharaa ihren Schutz und Regierungsbeteiligung versprochen hat. Parallel dazu greift Israel immer wieder syrische Ziele an. Das Nachbarland sieht im neuen syrischen Präsidenten weiterhin einen Kämpfer der Al-Qaida. Von dieser islamistischen Gruppe hatte sich Scharaa vor einigen Jahren losgesagt.