Risikoreiche Schulden seien in der Region auch bei privaten Investoren beliebt, so die britische Wirtschaftszeitung. Die Diskussionen in Singapur könnten auch zu weiteren Aktionen in Asien führen, wo eine Reihe von Vermögensverwaltern, Privatbanken und vermögenden Kunden Schuldinstrumente der CS gekauft hätten. Bereits Ende März wurde bekannt, dass auch in den USA Klagen gegen die Schweizer Behörden vorbereitet werden.