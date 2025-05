Die Aktien von Novartis steigen am Montagmorgen 0,87 Prozent auf 95 Franken. Damit knüpfen die Valoren des Pharmaunternehmens an die vergangenen, von Kursgewinnen gekennzeichneten Wochen an. Seit dem Tiefpunkt bei 81,10 Franken im April hat Novartis ein Plus von gut 17 Prozent eingefahren.