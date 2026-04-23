Die Europäische Union will die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent senken. Nach Angaben der EU-Kommission hat der ‌Emissionshandel dazu beigetragen, den Ausstoss bei der Strom- und Wärmeerzeugung sowie in der Industrie seit 2005 zu halbieren. Eine grössere Überarbeitung des Emissionshandels durch die EU soll im Juli vorgestellt werden. Ein Vertreter eines Top-20-Investors äusserte im Gespräch ‌mit Reuters Verständnis für die Forderung der Industrie nach Kostenentlastungen. Ein gewisser Lobbyismus in diese Richtung ​sei vollkommen nachvollziehbar, um Mittel für nötige Innovationen zur Verfügung zu haben. «Firmen wären ja verrückt, wenn sie das nicht machen würden.» Entscheidend sei aber, wie das Unternehmen diesen finanziellen Spielraum nutze. Bislang sei BASF bei seinem Fahrplan zur Emissionssenkung für die Zeit nach 2030 noch «relativ unkonkret».