«Dieses Urteil wird sicherlich den Reformern mehr Einfluss geben», sagte Charles Elson, Gründer des Weinberg Center for Corporate Governance an der Universität von Delaware. Es sei so weitreichend, dass auch die grössten Tesla-Aktionäre ihre Haltung ändern könnten. Die Richterin hatte den Tesla-Aktionär, der Klage eingereicht hatte, aufgefordert, mit seinem Anwalt einen neuen Vorschlag zur Bezahlung auszuarbeiten. Unklar ist, wie dieser aussehen wird und ob es am Ende zu einer Abstimmung der Aktionäre kommt. Auch kann das Urteil noch vor dem Obersten Gericht von Delaware angefochten werden. Musk und Tesla haben sich noch nicht dazu geäussert, ob sie das tun werden.