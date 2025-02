Er räumte jedoch ein, viel hinge davon ab, ob Trumps Vorschläge für neue Spannungen sorgten. Der Republikaner hat vorgeschlagen, den Gazastreifen «zu säubern» und nach der Umsiedlung von Palästinenserinnen und Palästinensern in andere Länder dort eine «Riviera des Nahen Ostens» zu schaffen - was international auf scharfe Kritik stiess. Als Reaktion darauf kündigte Ägypten am Sonntag an, am 27. Februar einen arabischen Krisengipfel auszurichten, um über die «ernsthaften» Entwicklungen für die Palästinenser zu diskutieren.