Bei den verdienten Prämien und Fees gelang dem Unternehmen eine Punktlandung auf den Markterwartungen. Und auch das Reinergebnis weicht auf Gruppenebene nur unwesentlich davon ab. Die wichtigsten Ereignisse wie etwa das Erdbeben in der Türkei oder Tropensturm und Fluten in Neuseeland vom Februar schlugen sich in etwa wie gedacht in der Ergebnisentwicklung nieder.