Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship bei Union Investment, sieht Bayer in einem Teufelskreis. Bayer müsse das verloren gegangene Vertrauen der Aktionäre wieder zurückgewinnen. Das gelinge aber nicht bei einer virtuellen Hauptversammlung: «Nur echter Dialog in Präsenz kann Vertrauen schaffen, virtuelles Wegducken nicht.» Deshalb will die Union ebenso wie die Deka gegen die weitere Ermächtigung zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen stimmen. Auch ISS lehnt das ab. «Sie muten Ihren Aktionärinnen und Aktionären eindeutig zu viel zu und ziehen sich in den bequemen Elfenbeinturm zurück – gerade wenn es kritisch wird», kritisiert Speich.