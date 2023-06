KI als Teil der Lösung?

Mehrere Konsumgüterriesen geben an, dass sie kurz davor sind, ihre ehrgeizigen Ziele in Bezug auf die Vermeidung von Abholzung zu erreichen. Der Nahrungsmittelhersteller Nestle will etwa bis 2025 bei Kakao und Kaffee abholzungsfrei sein. Der britische Konsumgüterkonzern Unilever strebt bis Ende 2023 eine abholzungsfreie Lieferkette für Palmöl, Papier und Karton, Tee, Soja und Kakao an.