Der seit 2017 amtierende Bulcke kündigte Mitte Juni seinen Rücktritt zur Generalversammlung vom April 2026 an. Investoren wiesen darauf hin, dass der Zeitpunkt der Ankündigung ungewöhnlich ist - zwei Monate nach Bulckes Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtszeit. Über die Jahre verlor der mittlerweile 70-Jährige an Rückhalt. Stimmten 2017 noch 95,7 Prozent der Eigner für ihn, so waren es 2025 nur noch 84,8 Prozent. In der Schweiz sind deutlich höhere Zustimmungsraten üblich.