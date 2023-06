Zudem gibt es nach wie vor grosse regionale Unterschiede. So stieg der Index für Europa um 5,0 auf 104,9 Punkte und jener für Nordamerika um 4,9 auf 90,0 Punkte. Hier habe die Beilegung des Streits um die Schuldenobergrenze ein erhebliches Marktrisiko verschwinden lassen. In Asien hingegen ging der Index um 4,3 auf 96,7 Punkte zurück, was mit dem holprigen Konjunkturverlauf in China erklärt wird.