Ursina Kubli, Leiterin Immobilienanalyse bei der Zürcher Kantonalbank, nennt vier Gründe, warum, sich die derzeitigen Entwicklungen am US-Markt nicht so rasch auf die Schweiz übertragen werden: Erstens befinden isch die Schweizer Zinsen auf tieferem Niveau als in den USA. Zweitens haben viele Immobilienbesitzer noch immer in langfristige, also noch günstige Hypothekarverträge. Drittens ist der Schweizer Immobilienmarkt weniger liquide als in den USA. Gerade an guten Lagen halten Immobilienbesitzer daher eher an den Objekten fest. Viertens wird in der Schweiz das Angebot am Mietwohnungsmarkt immer knapper. Damit ist das Leerstandsrisiko gering, während die Mieten steigen und Immobilienbesitzer sind somit in einer hervorragenden Situation.