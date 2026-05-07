Mandelson war von dem prestigeträchtigen Posten in Washington entlassen worden, als das Ausmass seiner Beziehungen zu Epstein bekannt wurde. Im Zentrum der Vorwürfe steht der Verdacht, ​Mandelson habe während seiner Zeit als Minister in der Regierung von Gordon Brown im Jahr 2009 ​vertrauliche Informationen an Epstein weitergegeben. Die Quoten auf der Wettplattform Polymarket zeigen zwar eine ​Wahrscheinlichkeit von weniger als zehn Prozent für einen sofortigen Abgang von Starmer. Bis zum Jahresende steigt diese jedoch auf fast 70 Prozent.