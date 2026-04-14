Anthropic hatte in den vergangenen Monaten mit Zusatzmodulen für die KI «Claude» für Furore gesorgt. Diese sind auf ​eng umrissene Aufgaben spezialisiert und schüren Befürchtungen, dass klassische ​Firmensoftware von Anbietern wie SAP überflüssig ​werden könnte. Ein «Claude»-Modul kann den Angaben zufolge einen in der Programmiersprache «Cobol» ‌geschriebenen Code, der auf zahlreichen IBM-Grossrechnern läuft, modernisieren.