Am Dienstagnachmittag fielen die Titel der UBS innerhalb von zwei Handelsminuten um 0,9 Prozent von 39,80 auf 39,44 Franken. Dies, nachdem sie bereits seit Börseneröffnung unter Druck gestanden hatten und danach auch weiter verkauft wurden. Letztlich gingen die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank bei 39,06 Franken und mit einem Tagsverlust von 3,34 Prozent aus dem Handel. Damit waren die UBS-Valoren die schwächsten unter den Titeln des Swiss Market Index (SMI), der 1,43 Prozent abgab.