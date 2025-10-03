Eine Gruppe von Tesla-Aktionären um die SOC Investment Group hat Investoren in einem Brief dazu aufgefordert, bei der Hauptversammlung im November gegen das vorgeschlagene, eine Billion Dollar schwere Gehaltspaket für Firmenchef Elon Musk zu stimmen. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Börsendokument hervor. Die Gruppe, der auch die Finanzminister mehrerer US-Bundesstaaten angehören, fordert zudem die Abwahl der Direktoren Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia und Kathleen Wilson-Thompson. Als Grund nannten die Investoren eine sinkende operative und finanzielle Leistung sowie eine mangelnde Aufsicht über das Tesla-Management. Tesla erklärte daraufhin auf der Plattform X, der «Leistungsanreizplan» bringe die Vergütung von Musk mit der Schaffung eines Unternehmenswerts «in Höhe von Billionen Dollar» in Einklang. «Wenn Elon Musk keine Ergebnisse liefert, erhält er nichts», teilte das Unternehmen mit.