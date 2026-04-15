1987 wurde Mobius von John Templeton, einem Pionier der ausländischen Investitionen amerikanischer Anleger, eingestellt und gründete einen der ersten Investmentfonds, der sich auf schnell wachsende neue Märkte spezialisierte. Er leitete die Templeton Emerging Markets Group bis 2016, war bis 2015 Lead Manager des Flaggschiff-Fonds Templeton Emerging Markets Investment Trust und ging im Januar 2018 in den Ruhestand. Laut Morningstar Direct erzielte der geschlossene Fonds von 1989 bis zu seinem Ruhestand eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,4 Prozent. Seit Einführung des MSCI Emerging Markets Index im Jahr 2001 übertraf der Templeton-Fonds diese Benchmark laut Morningstar um durchschnittlich 1,9 Prozent pro Jahr. „