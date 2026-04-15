Dies gab seine Sprecherin Kylie Wong auf seinem LinkedIn-Profil bekannt. John Ninia, Partner bei Mobius Investments, bestätigte seinen Tod in Singapur.
In über 30 Jahren bei Franklin Templeton Investments (offiziell Franklin Resources Inc.) avancierte Mobius zu einem Verfechter gewinnbringender Investitionsmöglichkeiten in Afrika, Asien, Osteuropa und Lateinamerika. Unter den zahlreichen Anlageberatern fiel er unter anderem durch seinen makellos rasierten Kopf auf, der ihm den Spitznamen «Bald Eagle» einbrachte.
1987 wurde Mobius von John Templeton, einem Pionier der ausländischen Investitionen amerikanischer Anleger, eingestellt und gründete einen der ersten Investmentfonds, der sich auf schnell wachsende neue Märkte spezialisierte. Er leitete die Templeton Emerging Markets Group bis 2016, war bis 2015 Lead Manager des Flaggschiff-Fonds Templeton Emerging Markets Investment Trust und ging im Januar 2018 in den Ruhestand. Laut Morningstar Direct erzielte der geschlossene Fonds von 1989 bis zu seinem Ruhestand eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,4 Prozent. Seit Einführung des MSCI Emerging Markets Index im Jahr 2001 übertraf der Templeton-Fonds diese Benchmark laut Morningstar um durchschnittlich 1,9 Prozent pro Jahr. „
«Mark Mobius ist für Schwellenländer-Investitionen das, was Colonel Sanders für frittiertes Hähnchen ist», sagte Peter Douglas, Principal beim Singapurer Ableger der Chartered Alternative Investment Analyst Association, als Mobius als Portfoliomanager zurücktrat. «Er ist eine Ikone der Branche und war weltweit der grösste Verfechter von Schwellenländern.»
Mobius, der teilweise in Singapur lebte, reiste 250 bis 300 Tage im Jahr in einem Gulfstream IV Privatjet, um Fabriken und Vertriebspartner in entlegenen Winkeln der Erde zu besuchen und Investitionsmöglichkeiten aufzuspüren. Er sagte den Beginn eines Bullenmarktes ab 2009 korrekt voraus, sicherte sich Schnäppchen während der Asienkrise, nachdem Thailand 1997 seine Währung freigegeben hatte, und kaufte russische Aktien, als 1998 Panikverkäufe in Russland ausbrachen. Er war auch einer der ersten institutionellen Investoren, der Afrika als vielversprechenden Schwellenmarkt erkannte und 2012 den Templeton Africa Fund gründete.
«Ich glaube daran, mir die Dinge genau anzusehen», schrieb er 2015. Ich sehe mir lieber selbst an, was in einem Unternehmen oder Land vor sich geht. Lügen können genauso aufschlussreich sein wie die Wahrheit, wenn man die Hinweise kennt.» Erst letzten Monat teilte er in seiner Substack-Kolumne seine Gedanken zum Iran-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Aktienmärkte.
Mobius gründete 2018 Mobius Capital Partners
Mobius gründete 2018 das in London ansässige Unternehmen Mobius Capital Partners und betreute aktiv verwaltete Fonds, die in Aktien von Schwellenländern investierten. Ende 2023 verliess er das Unternehmen, suchte aber weiterhin nach Investitionsmöglichkeiten und gründete ein neues Unternehmen in Dubai, wo er drei Jahre lang gelebt hatte. Franklin Resources wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien.
1992 erwarb das Unternehmen John Templetons Investmentfirma Templeton, Galbraith & Hansberger und gründete daraufhin Franklin Templeton Investments. Joseph Bernhard Mark Mobius wurde am 17. August 1936 in Bellmore auf Long Island, New York, geboren. Sein deutscher Vater, Paul Mobius, war Schiffskoch und Bäcker. Seine Mutter, geborene Maria Louisa Colon, war Puertoricanerin.
Zusammen mit seinen beiden Brüdern Hans und Paul wuchs Mobius in einer deutsch-spanischsprachigen Familie auf. 1955 erhielt Mobius ein Stipendium für ein Schauspielstudium an der Boston University und arbeitete nebenbei als Pianist in einem Nachtclub, um sein Studium zu finanzieren. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Bildender Kunst und einen Master-Abschluss in Kommunikationswissenschaften.
Nach einem erfolgreichen Stipendium für ein Studium der japanischen Kultur und Sprache in Kyoto reifte in ihm der Wunsch, in Asien zu leben und zu arbeiten. Nach seiner Promotion in Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) im Jahr 1964 nahm er eine Stelle bei International Research Associates an und führte jeweils ein Jahr lang Umfragen und andere Verbraucherstudien in Thailand und Korea durch.
Schliesslich ließ er sich in Hongkong nieder, wo er sein eigenes Marktforschungsunternehmen gründete. Ein Projekt – ein Bericht über den Hongkonger Aktienmarkt – markierte seinen Einstieg in die Wertpapieranalyse. Seine, wie er es nannte, Yul-Brynner-Frisur entstand in dieser Zeit, nachdem ein Brand in seiner Wohnung seine Haare beschädigt hatte und er sich den Rest abrasierte, wie er in seinen Memoiren von 1997 schrieb.
Nach dem Börsencrash von 1987 diversifizierte Mobius sein Portfolio
Er wurde von Vickers Da Costa, einem britischen Wertpapierhandelshaus, engagiert, um eine taiwanesische Fondsgesellschaft, International Investment Trust, zu gründen. Er reiste auf die Bahamas, um Templeton Investitionsmöglichkeiten vorzustellen. Templeton fragte ihn 1986, ob er Interesse hätte, einen Schwellenländerfonds zu leiten.
Im folgenden Jahr sammelten sie 100 Millionen Dollar Kapital ein, brachten ihren Fonds an der New Yorker Börse an die Börse und eröffneten ein kleines Büro in Hongkong für Mobius und zwei chinesische Analysten. Sie begannen, in sechs Ländern zu investieren: Hongkong, Philippinen, Singapur, Malaysia, Mexiko und Thailand.
«Damals waren die meisten Länder ausländischen Investitionen gegenüber nicht aufgeschlossen», erinnerte sich Mobius in einem Interview mit Barry Ritholz für die Bloomberg-Podcastreihe Masters in Business im Jahr 2022. «Sie waren zudem entweder sozialistisch oder kommunistisch, wie China und Russland. Osteuropa kam natürlich nicht in Frage. Wir hatten also nur sechs Märkte, in die wir investieren konnten, und begannen dann zu expandieren. Nach und nach öffneten sich die Märkte. Und schliesslich investierten wir in rund 70 verschiedenen Ländern weltweit.»
Nach dem Börsencrash von 1987, bei dem er in seinem ersten Jahr bei Templeton ein Drittel des Fondsvermögens verlor, diversifizierte Mobius sein Portfolio und investierte in andere Märkte, darunter Argentinien, Mexiko, Indonesien und Russland. Mobius schrieb mehr als ein Dutzend Bücher über Investitionen und Wirtschaft, darunter «The Investor’s Guide to Emerging Markets» (1994) und «Passport to Profits» (1999).
(Bloomberg/cash)