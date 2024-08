Trotz der schwierigen Suche nach geeigneten Angestellten: Nur zwei von fünf KMU bieten Lehrstellen an. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch von den ausbildenden Betrieben gibt die Hälfte an, dass sie Schwierigkeiten hätten, genügend Lernende zu finden. Zudem fehlt es in kleineren Betrieben oft an den notwendigen Strukturen und Ressourcen, die es für die Lehrlingsausbildung braucht.