Für das Gesamtjahr bekräftigte Verizon seine im Juli angehobenen Ziele. Der bereinigte operative Gewinn werde voraussichtlich um 2,5 bis 3,5 Prozent und das Nettoergebnis um ein bis drei Prozent steigen. Bei den Service-Umsätzen erwartet die Firma ein Plus von zwei bis 2,8 Prozent. Für den Free Cash Flow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, sagt sie einen Wert zwischen 19,5 und 20,5 Milliarden Dollar voraus.