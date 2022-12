Wegen der erneuten Corona-Ausbrüche in China operierte das Foxconn-Werk seit Wochen in einem sogenannten geschlossenen Kreislauf. Dies bedeutet, dass die insgesamt rund 200'000 Beschäftigten von der Aussenwelt abgeschottet auf dem Gelände leben und arbeiten. Die Massnahmen schürten Unzufriedenheit unter den Arbeitern, es kam zu Protesten und Ausschreitungen, viele flohen. Analysten zufolge fertigt Foxconn rund 70 Prozent der iPhones - in der Fabrik in der zentralchinesischen Industriemetropole werden dabei vor allem iPhone 14-Modelle hergestellt.