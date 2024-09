In der Schweiz ist es bei einem Börsengang geblieben. Im März wurde der Hautpflegekonzern Galderma mit einem Emissionsvolumen von knapp 2,3 Milliarden Franken an der Schweizer Börse SIX kotiert. Das entspreche jedoch ungefähr dem gesamten Volumen aller zehn Börsengänge in der Schweiz aus dem Jahr 2023, schrieb EY.