Die Aktionäre von SMG - Betreiberin von etablierten Online-Portalen wie Homegate, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland - wollen mit dem IPO bis 900 Millionen Franken aufnehmen. Im Rahmen des Börsengangs stehen bis 23 Prozent der Titel der Gesellschaft zum Verkauf. Die Marktkapitalisierung könnte damit zum Start bis 4,5 Milliarden Franken betragen. Damit wäre SMG an der Börse etwa gleich «schwer» wie das Apotheker- und Pharmaunternehmen Galenica, ein Drittel soviel Wert wie zum Beispiel Ems-Chemie - aber doppelt so teuer wie SMG-Aktionärin TX Group.