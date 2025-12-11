Bei dem Elektroautobauer Tesla, dem einzigen bislang von ihm geführten börsennotierten Unternehmen, führten Musks umstrittene öffentliche Äusserungen zu Strafen der US-Börsenaufsicht SEC. Zudem sorgte seine Forderung nach einem beispiellosen Gehaltspaket in Höhe von einer Billion Dollar für Unruhe. Auch seine viermonatige Tätigkeit als Leiter des US-Ministeriums für Regierungseffizienz in der Regierung von Präsident Donald Trump belastete zeitweise den Aktienkurs von Tesla. Musks extreme Ansichten und sein Auftreten drücken auch die Verkaufszahlen von Tesla. Das Risiko und das Drama, das ein Vorstandschef wie Musk mit sich bringe, gehöre bei solchen Investitionen jedoch dazu, meinte Christopher Marangi vom Investor GAMCO. Dieser ist bereits bei Tesla engagiert.