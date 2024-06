Der deutsch-finnische Quantencomputer-Hersteller IQM hat in München sein erstes Quanten-Rechenzentrum eröffnet. Dort stehen derzeit zwei Quantencomputer zur Verfügung, die stundenweise gebucht werden können, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Die Kapazität soll in Zukunft auf bis zu zwölf Rechner erweitert werden.