Hintergrund ist ​die schwere Finanzkrise im Land infolge des Iran-Krieges. Eine deutliche Erhöhung der ‌Opec-Quote sei ein Muss und sollte mit grösstem Ernst behandelt werden, sagte der Regierungsvertreter. Ein Austritt des Irak wäre nach ​dem Ausscheiden ​der Vereinigten Arabischen Emirate ⁠in diesem Jahr ein weiterer schwerer Schlag ​für die Opec. ⁠Der Irak ist eines der fünf Gründungsmitglieder des Kartells, das ‌in der irakischen Hauptstadt Bagdad ins Leben gerufen wurde. Eine Stellungnahme der Opec lag zunächst nicht vor. ‌Die Opec+ umfasst die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ​verbündete Förderstaaten wie Russland.